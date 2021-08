지스트, 뇌혈류 측정 광영상 기술 개발

뇌졸중·혈관질환에 새 치료법 기대

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 뇌혈류의 변화와 속도를 정량적으로 측정할 수 있는 광영상 기술이 개발됐다.

지스트(광주과학기술원)는 의생명공학과 정의헌 교수팀이 레이저 광선을 뇌에 조사해 생기는 간섭무늬인 스페클을 분석, 대뇌표면에 뇌경색이 발생했을 때 뇌혈류의 변화와 속도를 정량적으로 측정할 수 있는 시스템 개발에 성공했다고 23일 밝혔다.

레이저 스페클(laser speckle)은 레이저 광선을 생체조직 같은 물체에 조사할 때 입자와 레이저 광의 상호 작용에 의해 발생되는 얼룩 반점모양의 간섭무늬로, 생체조직의 경우 혈구세포 움직임 등의 정보가 연속적인 스페클 영상에 반영되게 하는 것이다.

기존 연구 방법에서는 혈류가 이동한 전후의 변화를 볼 수는 있어도 혈류의 속도를 측정하는데 한계가 있었다. 연구팀은 이 같은 근본적인 문제를 수학적 모델링이나 보정없이 스페클 분석만으로 실시간으로 변화하는 혈류의 속도를 정량적으로 측정할 수 있는 방법을 개발했다.

이번 연구는 살아있는 생체조직에서 혈관 속 혈구세포들의 실시간 움직임이 레이저 스페클에 반영되는 원리를 활용했다.

정의헌 교수는 "이번 연구는 기존 레이저 스페클 영상의 한계를 극복해 생체혈류 속도를 정량적으로 분석할 수 있는 방법론을 제시함으로써 향후 동물모델에 기반한 뇌졸중 치료법 개발과 혈관질환 임상연구에 응용할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

이번 연구는 정의헌 교수(교신저자)가 주도하고 의생명공학과 모신 쿠레쉬(제1저자) 박사과정 학생이 수행했다. 한국연구재단 중견연구자지원사업과 지스트 연구원(GRI) 등의 지원을 받아 수행됐다. 관련 논문은 광학분야 저명 학술지인 옵티카(Optica)에 지난 13일 온라인 게재됐다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr