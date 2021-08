국민조종사 경쟁률 역대 최고

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]올해 국민조종사 모집 경쟁률이 역대 가장 높은 것으로 나타났다. 국민조종사 행사는 T-50, KT-1 등 공군 국산항공기를 타고 조종사의 비행임무를 체험하게 해주는 행사로 지난 2007년 시작해 격년제로 진행되고 있다.

23일 공군에 따르면 이달 1일부터 20일까지 최종 4명만 선발하는 제8기 국민조종사 모집에 총 2143명이 지원했으며 경쟁률은 535:1을 기록했다.

지금까지 최고 경쟁률을 보인 해는 2013년 제4기 국민조종사 선발때다. 당시 872명이 지원해 218대 1의 경쟁률을 나타냈다. 하지만 올해는 1271명이 많은 2143명이 지원해 역대 최고 경쟁률을 경신했다.

지원자들의 구성도 다양해져 학생, 소상공인, 회사원에서부터 방송인, 유튜버, 종교인, 운동선수까지 사회 각 부문에서 참여했다.

공군은 지원자들을 대상으로 자기소개서·지원동기 등을 종합적으로 평가해 40명을 1차 선발한다. 이후 현역 심사위원과 역대 국민조종사가 평가하는 화상면접을 통해 8명을 뽑게 된다. 최종 심사인 비행환경적응훈련은 공군항공우주 의료원에서 가속도내성훈련(G-TEST), 비상탈출훈련, 군의관 검진 등을 실시하며, 이를 통해 국민조종사 4명을 최종 선발한다.

최종 선발된 국민조종사는 오는 10월 서울공항에서 개최되는 ‘서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(서울 ADEX 2021)’에서 1시간가량 비행체험을 한다. 이들은 박인호 공군참모총장이 공군조종사의 상징인 빨간 머플러를 직접 수여하며 국민조종사로 임명한다.

