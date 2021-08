우수한 지역·공공 캐릭터 뽑아 주세요~

정부 '우리 동네 캐릭터 대상' 개최

다음 달 6일까지 온라인 본선 투표

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 지역·공공 캐릭터의 인지도를 높이고 활용을 독려하고자 '우리 동네 캐릭터 대상'을 개최한다고 23일 전했다. 대상은 지방자치단체와 공공기관에서 정책, 지역, 축제 등을 홍보하기 위해 만든 캐릭터 스무 개다. 24일부터 다음 달 6일까지 온라인(우리동네캐릭터 홈페이지)으로 본선 투표를 진행하고, 전문가 심사를 거쳐 우수 캐릭터를 선정한다. 투표 참가자에게는 추첨을 통해 비스포크 청소기, 갤럭시 버즈 라이브 등을 증정한다.

시상은 지역·공공과 공통 부문으로 나눠 진행한다. 전자는 대상 1000만원, 최우수상 500만원이다. 후자는 전문가 심사를 기반으로 굿디자인상, 라이징상, 핫스타상, 웰메이드상, 굿매니징상, OSMU상 등을 수여한다. 맞춤형 홍보·마케팅과 전문가 컨설팅, 수상작 네트워킹 등 후속 지원 프로그램도 제공한다.

앞서 혜택을 받은 캐릭터로는 국립공원공단 '반달이(2018)', 울산광역시 중구 '울산 큰애기(2019)', 전남 보성군 'BS삼총사(2020)' 등이 있다. 김일 콘진원 지역사업본부장은 "지역·공공 캐릭터를 활용해 지역 콘텐츠산업을 연계·육성하는 선순환 구조를 조성하도록 노력하겠다"라고 말했다.

