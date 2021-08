SKT, ESG 'WE_ING(위잉)' 캠페인…동참하면 럭키박스 쏜다

9월7일까지 인스타그램서 고객 참여 이벤트

추첨 통해 총 100명에 텀블러 등 럭키박스

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤은 자사 ESG(환경·사회·지배구조) 활동을 소개하는 'WE_ING(위잉)' 캠페인을 공개하고 고객 참여 이벤트를 시행한다고 23일 밝혔다.

WE_ING(위잉)은 고객의 '지속 가능한 일상'을 지키기 위해 SK텔레콤이 노력하는 모습을 담은 영상 캠페인이다. 캠페인 슬로건인 ‘WE_ING(위잉)’에는 우리가(WE), 더 나은 세상을 위해 다양한 서비스와 기술, ESG 활동을 계속해 나가겠다(ING)는 의미를 담았다. 언더바( _ ) 속에는 사회·환경을 지키는 어떤 활동이든 들어갈 수 있다.

이벤트는 9월 7일까지 인스타그램을 통해 참여할 수 있다. 텀블러 사용, 자전거 이용 등 일상에서 친환경 활동을 실천한 모습을 사진이나 릴스(짧은 영상)로 올리면 된다. 사진과 릴스를 업로드 할 때 필수 해시태그 'WE_ING'과 '위잉챌린지'를 포함해야 한다.

SK텔레콤은 추첨을 통해 총 100명에게 풍성한 선물을 담은 럭키박스를 제공할 예정이다. 럭키박스는 업사이클링을 통해 환경을 실천하는 패션 브랜드의 상품과 텀블러 등으로 구성된다.

WE_ING(위잉) 캠페인은 SK텔레콤의 대표 ESG 활동인 ▲동반성장 ▲친환경 ▲인공지능 ▲모빌리티 등 4개 영상으로 구성됐다.

첫 영상은 지난 5일 SK텔레콤 공식 유튜브 채널에 공개됐으며 동반성장에 대한 내용을 담았다. 기회가 부족한 현실에서 고군분투하는 소상공인들이 등장하고, 이를 지원하는 SK텔레콤의 ESG 활동을 소개했다.

두번째 영상은 친환경에 대한 내용이다. 북극 생태계, 열대 우림 보존 등 거창한 소재가 아닌 ▲서핑을 좋아하는 직장인의 투명한 바닷가 ▲현대인이 사랑하는 여름 그늘 등 우리에게 익숙한 풍경을 지속하기 위하여 자연을 되돌려야 할 것을 강조했다.

지난 19일에는 지금 우리 일상에 적용되고 있는 인공지능(AI) 관련 영상도 공개됐다. 사회적 약자를 돕고, 방역 인력을 지원하는 등 우리에게 진짜 필요한 AI가 무엇인지에 대해 이야기한다.

WE_ING(위잉) 캠페인 영상은 총 조회수 200만회를 돌파하고 댓글도 500개가 넘게 달리는 등 많은 공감을 이끌어내고 있다. SK텔레콤은 모빌리티에 대한 'WE_ING(위잉)' 캠페인 영상도 곧 공개할 예정이다.

송광현 SK텔레콤 디지털커뮤니케이션실장은 “고객의 지속 가능한 일상을 응원하는 SK텔레콤만의 ESG 철학을 함께 나누기 위해 ‘WE_ING’ 캠페인과 이벤트를 준비했다”며 “앞으로도 다양한 ESG 활동을 통해 고객의 소중한 일상을 지키기 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.

