16주만에 오름세 꺾인 휘발유값…리터당 1647원

[아시아경제 주상돈 기자] 주유소에서 판매되는 휘발유가격이 16주 만에 하락했다.

21일 한국석유공사에 따르면 8월3주 주유소 휘발유 판매가격은 전주 대비 0.2원 내린 1647.0원으로 15주 연속 상승 이후 소폭 하락했다.

알뜰주유소의 평균가격이 1623.6원/ℓ로 가장 낮았고, GS칼텍스 주유소가 가장 높은 1,655.0원/ℓ을 기록했다.

최고가 지역인 서울 휘발유 가격은 전주 대비 0.9원 하락한 1730.0원/ℓ로 전국 평균 가격 대비 83.0원 높은 수준이다. 최저가 지역인 대구 휘발유 가격은 전주 대비 0.8원 하락한 1,623.9원/ℓ로 전국 평균 가격 대비 23.1원 낮은 수준을 보였다.

이번 주 국제유가는 델타바이러스 확산 지속과 중국 경제지표 부진, 원-달러 환율 상승, 미국 셰일 생산 증가 전망 등의 영향으로 하락세를 기록 중이다. 이번주 두바이유는 배럴당 67.8달러로 전주 대비 2.0달러 하락했다.

