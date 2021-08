아프간 여성 언론인 "탈레반에 가로막혀 출근 못해"

[아시아경제 부애리 기자] 아프가니스탄 정권을 다시 잡은 탈레반이 과거와 다르게 여성도 같이 일하자고 하더니 국영TV 여기자의 출근을 막았다.

20일 AFP통신 등에 따르면 아프간 국영 TV 5년차 기자 샤브남 다우란은 탈레반이 국가를 장악한 뒤 일을 못하게 됐다며 도움을 요청했다.

다우란은 "남자 동료들은 다 출근하는데, 나는 가로막혔다"며 "히잡을 쓰고, 사원증이 있음에도 탈레반은 나더러 '정권이 바뀌었다. 집으로 돌아가라'고 했다"고 동영상을 통해 밝혔다.

이어 그는 "사원증이 있는 남자 직원들은 사무실에 들어가는 게 허락됐지만, 나는 '시스템이 바뀌었으니 계속 일할 수 없다'는 말만 들었다"며 "내 이야기를 듣는 모든 분께 호소한다. 우리의 생명이 위협받고 있으니 우리를 도와달라"고 호소했다.

탈레반은 과거 5년(1996∼2001년) 집권기에 여성들의 교육과 일할 기회를 박탈했고, 외출 시 부르카 착용하도록 했다. 재집권한 탈레반은 여성 인권 존중을 약속하며 부르카가 아닌, 머리카락만 가리는 히잡을 쓰면 학업과 일자리를 보장하고 혼자서 외출하는 것도 허용할 것이라며 달라진 모습을 부각했다.

하지만 탈레반 대원이 부르카를 입지 않고 외출한 여성을 총살하는 등 여성에 대한 폭력행위가 전해지고 있는 상황이다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr