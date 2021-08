웰크론, 자사몰 전용 모바일 앱 출시…‘원스톱 쇼핑’ 제공

타임세일·특가상품·출석 포인트 등 앱 전용 서비스 제공

[아시아경제 김희윤 기자] 웰크론은 공식 자사몰 ‘웰크론몰’ 전용 모바일 애플리케이션을 출시했다고 20일 밝혔다.

이번에 출시한 앱은 웰크론몰 고객에게 다양한 혜택과 함께 편리한 언택트·모바일 쇼핑 환경 제공을 위해 제작됐다.

웰크론몰 앱에서는 △알러지방지 기능성침구 ‘세사온라인‘, ‘퓨어슬립’·‘세라피’ △고기능 헬스케어 브랜드 ‘케어온’ △여성용품 브랜드 ‘예지미인’ △반려동물 용품 ‘세사퍼피’ 등웰크론과 웰크론헬스케어의 고품질 기능성 제품을 만날 수 있다.

아울러 브랜드 검색 기능을 강화해 개인 선호도나 다른 이용자 추천수 등에 따라 원하는 상품을 빠르게 확인할 수 있도록 구성했다.

라이브커머스와 인스타그램 연동 기능도 새로 도입했다. 상품에 대한 이해를 도우며 색다른 즐거움까지 전하는 유관 콘텐츠를 함께 감상할 수도 있다고 웰크론 측은 설명했다.

특히 푸시 알림을 통해 모바일 앱에서 진행되는 타임세일, 핫딜, 특가상품 등 실시간 한정 혜택을 빠르게 안내하는 점이 앱의 특징이다. 출석 체크와 같은 앱 활동으로 얻은 포인트를 구매 적립금으로 전환하는 앱테크 기능도 적용했다. 앱 포인트는 웰크론몰에서 현금처럼 사용이 가능하다.

웰크론 관계자는 “실시간 소통이 가능한 모바일 환경과 소셜미디어를 연동해 소비자와 더 활발히 교감하고 편리한 ‘원스톱 쇼핑’ 경험까지 제공할 수 있도록 웰크론몰 앱을 출시하게 됐다”며 “앞으로 웰크론몰 전용 상품을 확대해 선택의 폭을 넓히고, 고객을 위한 구매 편의성과 혜택을 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다.

웰크론몰은 모바일 앱 출시를 기념해앱 가입 고객에게 △가입 감사 2000 포인트 △10% 할인쿠폰 △시크릿특가 할인 △출석·알림 이벤트 등 다양한 혜택을 제공한다.

