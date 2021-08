무더위가 한풀 꺾이며 아침저녁으로 선선한 가을바람이 불고 있다. 청계광장에는 가을의 전령사 수크령이 만개했다. 20일 선선한 기운에 긴팔을 입은 출근길 시민들이 수크령 앞을 지나고 있다.

문호남 기자 munonam@asiae.co.kr