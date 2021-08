최재형 "대형노조 불법·부당 기득권 남용 바로잡겠다"

노동개혁 필요성 강조

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대권주자 최재형 전 감사원장이 '귀족노조'의 문제점을 강하게 지적하며 노동개혁의 필요성을 강조했다.

최 전 원장은 20일 서울 여의도 대선캠프 사무실에서 노동개혁 비전정책 기자회견을 열고 "대형노조의 불법·부당한 기득권 남용을 바로잡고 노사관계 균형을 회복하며, 노동시장의 유연성과 안정성을 확대해 국민의 평생고용시대를 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

그는 '노동현장의 법치주의 확립'을 우선순위로 봤다. 강성 노조의 불법·폭력행위가 만연하고, 코로나19 확산세에서도 불법집회를 강행하는 등 법치주의를 심각하게 위협한다는 것이다. 최 전 원장은 그 대안으로 파업 시 대체근로를 허용하고, 사업장 점거행위를 금지하는 등 노사 간 협상력의 균형을 확립하겠다고 했다.

이와 함께 노조 운영에 관한 정보를 공개하도록 해 노조 운영의 민주화와 투명화를 추진하는 등 노조도 사회적 책임을 다하도록 유도할 계획이다. 대기업 노조가 협력 중소기업을 배려할 수 있는 여건을 조성하는 방안도 내놨다.

