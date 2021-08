더존비즈온, 매출채권팩토링 본격화…"한국투자저축은행 참여"

[아시아경제 유현석 기자] 더존비즈온의 ‘WEHAGO 기반 매출채권팩토링 사업’이 지난달 21일 정식서비스로 전환한 이후 순항하고 있다.

현재까지 10만 건 이상의 상담과 100여 개 기업의 서비스 이용 성과를 거두며 회사가 자체 준비한 초기 자금 100억 원이 모두 소진될 정도로 시장의 호응을 얻고 있다. 이에 따라 외부 자금공급자(팩터)의 자금공급이 본격화되고 있다.

더존비즈온 더존비즈온 012510 | 코스피 증권정보 현재가 78,500 전일대비 1,900 등락률 -2.36% 거래량 63,361 전일가 80,400 2021.08.20 11:23 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"더존비즈온, 두 자릿수 실적 성장 시현...주가 상승 전환 신호탄"더존비즈온, 2분기 영업이익 204억원…전년比 16.2%↑더존비즈온, 2분기 영업이익 204억원…전년比 16% 증가 close 은 한국투자저축은행(대표 권종로)을 신규 자금공급자로 추가 영입하면서 이에 대한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다. 앞서 지난 5월 미래에셋캐피탈, 7월 웰컴저축은행과도 자금공급자 참여에 관한 업무협약을 체결한 바 있다.

한국투자저축은행은 이번 사업 참여에 따라 그동안 금융서비스 이용이 상대적으로 어려웠던 저신용 중소기업을 중점대상으로 팩토링에 나설 계획이다. 만성적으로 자금운용에 어려움을 겪던 중소기업의 고충 해소에 기여하겠다는 입장이다.

비즈니스 플랫폼 WEHAGO를 기반으로 제공되는 매출채권팩토링은 더존비즈온이 실시간세무·회계 빅데이터를 활용해 기업정보 및 기업 간 매출의 진위여부를 제공하고 자금공급자는 이 정보를 바탕으로 심사 후 일정 할인율로 매출채권을 매입하는 서비스이다.

당일에 신청부터 대금 지급까지 번거로운 서류 제출 없이 100% 비대면으로 진행되며, 판매기업은 대금을 조기에 회수할 수 있고 구매기업도 대금 지급기간에 여유가 생겨 양쪽 모두 자금 운용 측면에서 이점이 있다. 또한, 대출과 달리 보유 채권을 매각하는 것이므로 부채 증가가 없어 신용등급이 개선되는 효과도 있다.

더존비즈온 관계자는 “매출채권팩토링 사업이 본격화된 만큼 외부 팩터들과의 협력을 통해 사업을 적극 확대해 나갈 것”이라며, “자금운용에 어려움을 겪는 중소기업의 고충해소에도 큰 도움이 되길 기대한다”라고 말했다.

