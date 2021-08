HMM 육상노조, 8%임금인상안 반대 95%로 부결

[아시아경제 이동우 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 38,650 전일대비 2,200 등락률 -5.39% 거래량 5,552,899 전일가 40,850 2021.08.19 13:13 장중(20분지연) 관련기사 [단독]HMM, 사측 임금인상률 8%안팎 첫 제안HMM, 高 운임에 상반기 영업익 2조4000억원…사상 최대HMM, 2분기 영업익 1조3890억원…전년 比 10배 증가 close 육상노조(사무직노조)가 사측이 제시한 임금 8% 인상, 성과급 500% 지급을 골자로 하는 임금인상안을 거절했다.

19일 HMM에 따르면 육상노조는 전날 오전 10시부터 자정까지 14시간 동안 사측의 조정안에 대한 찬반 투표를 실시한 결과 반대 95%로 최종 부결됐다. HMM 관계자는 "투표 결과 반대 95%로 사측의 임금인상안을 받아들이지 않기로 결정했다"고 말했다.

사측은 앞서 지난 13일 육상노조와 진행한 2차 중노위 조정회의에서 급여 8% 인상, 격려금 300%, 연말 결산 이후 장려금 200%, 교통비 5만~10만원, 복지포인트 50만원 등의 내용이 담긴 협상안을 제시했다. 이를 모두 포함한 실질적인 인상률은 10.6%다.

이는 사측이 당초안(임금 5.5% 인상)보다 임금 인상률을 약 5%포인트 정도 상향 조정한 수치지만 노조는 이 역시 국내 중견 해운사의 평균임금에 미치지 못하는 수준이라 수용하기 힘들다는 입장으로 부결한 것으로 알려졌다. 실제 국내 해운사인 팬오션과 대한해운의 평균 임금은 각각 8700만원, 7100만원 수준으로 HMM보다 최대 2000만원 가량 높은 상태다.

육상노조가 이날 오후 6시 진행하는 중앙노동위원회 마지막 조정 회의에서 조정 중지 결정을 신청할 경우 파업 찬반투표 등을 거쳐 본격적인 노동 쟁의활동을 준비할 것으로 전망된다.

해상노조 역시 오는 20일 2차 중노위 조정회의에서도 사측이 육상노조와 비슷한 인상률을 제시해 합의에 이르지 못할 경우 찬반투표를 통해 두 노조가 파업을 위한 공동 대응에 들어갈 것으로 예상된다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr