제주항공, 친환경 여행캠페인 '그린트래블러' 캐릭터 공개

제주항공은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 친환경 여행캠페인인 '그린트래블러'의 캐릭터를 공개했다고 19일 밝혔다.

제주항공은 제주지역의 예비사회적기업인 '제주애퐁당'과 함께 제주도에 서식하며 국제보호종으로 지정된 '제주남방큰돌고래'를 모티브로 친환경 여행캠페인 캐릭터를 제작했다.

이번 공개한 캐릭터는 '제주남방큰돌고래'의 입 모양을 항공기 앞부분처럼 둥글게 그려 귀여움과 친숙함을 부각시켰다. 또 '감귤'과 '감귤색 스카프'를 더해 제주항공의 이미지가 떠오르도록 제작했다.

돌고래 캐릭터는 향후 제주항공이 진행하는 친환경 여행캠페인인 '그린트래블러'에 폭넓게 활용되어 제주항공만의 특별한 캐릭터로 자리잡을 예정이다.

제주항공은 캐릭터 제작을 기념해 이날부터 27일까지 캐릭터 이름 공모전을 진행한다. 참여방법은 제주항공 공식 인스타그램의 이벤트 게시물에 댓글을 작성해 응모할 수 있다.

공모전 발표는 오는 31일 제주항공 인스타그램에서 확인 가능하다. 최우수작 1명에게는 국내선 왕복항공권 2매를 증정하며, 우수작 3명에게는 제주애퐁당의 '부라봉 선물세트'를 제공한다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr