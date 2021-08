티몬, 뮤지컬 '엑스칼리버' 티켓 최대 40% 할인

20일 자정 12시 티켓 오픈

[아시아경제 김철현 기자] 티몬은 뮤지컬 엑스칼리버의 티켓을 최대 40% 할인가에 판매한다고 19일 밝혔다. 이번 선보이는 9월 11, 12일 공연회차에는 김준수, 카이 등 주연 배우들의 특별 무대인사도 마련돼 있다.

이번에 판매하는 엑스칼리버 공연은 '티몬스테이지'로 티몬에서만 독점 판매하는 공연 회차다. 티켓을 단독 특가에 선보일 뿐만 아니라 티몬 고객을 위한 배우들의 특별한 무대인사와 한정 사은품, 경품 추첨 행사 등도 마련됐다.

티몬에서 단독 판매하는 뮤지컬 엑스칼리버 회차는 9월 11일 19시, 12일 15시 공연으로, 최대 40% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 티켓이 오픈되는 20일 하루 동안 추가 할인 혜택도 주어진다. 전용 쿠폰을 발급 받으면 최대 5000원까지 추가 할인을 받을 수 있다.

한편 티몬의 모든 공연 상품은 안전한 관람 환경 조성을 위해 방역 수칙을 철저히 준수하며 운영되고 있다. 동반자 외 한 칸 띄어앉기, 함성 자제, 공연장 수시 소독 등 코로나19 예방을 위한 방역 활동에 최선을 다하고 있다.

