[아시아경제 유인호 기자] 최종문 외교부 2차관이 18일 20개국 외교차관 전화회의에 참여해 최근 아프가니스탄 정세에 대한 평가를 공유하고 대응 방안을 협의했다고 외교부가 19일 밝혔다.

이번 회의는 웬디 셔먼 미국 국무부 부장관 주재로 개최됐다. 한국과 캐나다, 일본, 호주, 인도, 영국, 독일, 프랑스, 네덜란드, 이탈리아 등에서 참여했다.

참석자 대부분은 아프간의 조속한 평화와 안정, 자국민의 안전한 귀국을 위해 국제사회가 긴밀히 협력해 나가야 한다는 데 의견을 같이하고 이를 위해 수시로 협의해 나가기로 했다.

