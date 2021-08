진중권, '녹취록' 공개 불응한 이준석에 "이게 대표다운 행동"

[아시아경제 박현주 기자] 이른바 '윤석열 대선 예비후보 정리' 발언이 담긴 녹취록을 공개하라는 원희룡 전 제주도지사의 요구에 이준석 국민의힘 대표가 응하지 않자 진중권 전 동양대 교수가 "이게 대표다운 행동"이라 평했다.

진 전 교수는 18일 자신의 페이스북에 글을 올려 "지는 것이 이기는 것. 진짜 승리는 상대를 제압하는 게 아니라 그 상대까지 내 편으로 만드는 것"이라며 이같이 말했다.

이날 진 전 교수는 추가로 올린 게시글을 통해 녹취록 공개를 압박하는 원 지사를 언급하기도 했다.

앞서 원 지사는 자신의 페이스북에 글을 올려 통화 녹음 파일 원본을 공개하지 않은 이 대표를 향해 "매우 유감이지만 자신의 잘못을 사실상 인정한 것으로 생각한다"며 "다시는 이런 잘못을 되풀이하지 않는 계기로 삼길 바란다. 공정 경선을 하겠다고 약속하고 실천에 옮기길 바란다"고 촉구한 바 있다.

이를 두고 진 전 교수는 "대표의 자리에 있어서 공개할 수 있는 상황이 아니니 그렇게 몰아붙일 일은 아닌 듯. 족함을 아시고 이제 그만"이라고 밝혔다.

국민의힘 내 불거진 녹취록 공방은 원 전 지사가 17일 당 최고위원회의에서 "이 대표가 내게 '윤 후보는 금방 정리된다'고 말했다"고 주장하면서 시작됐다. 같은 날 밤 이 대표는 녹취록 일부를 공개했으나, 원 전 지사는 다음날 기자회견을 열어 "(이 대표가) 정확하지도 않은 인공지능 녹취록의 일부만 풀어 교묘히 뉘앙스를 비틀어 왜곡하고 있다"며 "이 대표는 저와 통화한 녹음 파일 전체를 오늘 오후 6시까지 공개하라"고 요구했다.

요구에 응하지 않은 이 대표는 원 지사의 기자회견 직후 자신의 페이스북을 통해 "그냥 딱하다"고 말했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr