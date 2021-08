고민정 "野 갈등, 이준석 주인공 되려는 성향 때문"

[아시아경제 김소영 기자] 고민정 더불어민주당 의원이 "국민의힘 경선버스가 제대로 노선을 가지 못하고 있는 이유는 이준석 대표 본인이 주인공이 되고자 하는 성향 때문"이라고 진단했다.

고 의원은 18일 YTN라디오 '황보선의 출발 새아침'에서 "(이 대표에게) 다른 사람들을 통합시켜야 하는 부족함 등이 있는 것이지 나이가 어리기 때문에 미숙하다는 것은 잘못된 해석"이라며 이같이 밝혔다.

국민의힘은 최근 당 경선준비위원회의 대선 후보 토론회와 이 대표의 윤석열 전 검찰총장 통화 녹취록 유출 의혹, 이 대표와 원희룡 전 제주지사 간 녹취록 공방 등으로 갈등 국면에 접어들었다.

고 의원은 "운전수가 자기 마음대로 노선을 변경하고 혹은 타고 있는 승객들이 제각각 자기가 원하는 길로 가달라고도 하고, 그러다보니 노선을 이탈할 수 밖에 없는 지경까지 간 것"이라고 주장했다.

그러면서 "과도한 간섭 같아서 말하기가 어렵지만, 정당의 모습이기 위해서는 일치단결된 모습으로 가야하는 것은 자명한 일이다. 이 대표가 아수라장이 된 국민의힘의 경선버스를 과연 종착지까지 끌고 갈 수 있을 것인지 궁금하다"고 덧붙였다.

또 경기관광공사 사장 후보에 내정된 황교익씨를 둘러싼 공방에 대해선 "기본적으로 인사권이라는 건 인사권자에게 있다고 생각한다"는 입장을 내놨다.

그는 "본질은 과연 이 분이 그 자리에 적합한가, 수행을 잘할 수 있을 것인지 등"이라며 "지금은 각자 간에 너무 거친 언사들이 오가고 있어서 보는 사람들로 하여금 얼굴을 찌푸리게 하고 있는 것 아닌가라는 생각이 든다"고 말했다.

이어 "도의회에서 인사청문회도 남겨놓고 있는 상황이기 때문에 충분히 검증될 수 있는 여지가 있는 상황"이라며 "정치를 바라보는 국민들 입장도 생각해주시면 좋겠다"고 당부했다.

