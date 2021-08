탈레반, 아프간 장악 여파…바이든 美대통령 지지율 취임 후 최저

[아시아경제 박병희 기자] 미국 조 바이든 대통령에 대한 미국 내 지지율이 바이든 대통령 취임 후 최저치로 떨어졌다. 최근 이슬람 무장단체 탈레반이 아프가니스탄을 빠르게 장악한 사태가 바이든 대통령의 지지율에 악재가 된 것으로 보인다.

여론조사기관인 입소스가 지난 16일(현지시간) 실시한 미국 전국 여론조사 결과 미국 성인의 46%가 바이든 대통령의 직무 수행을 지지한다고 답했다. 지난 1월 바이든 대통령 취임 뒤 실시된 입소스 여론조사 결과 중에서 가장 낮은 수치다.

입소스가 13일 실시한 여론조사에서는 지지한다는 응답률이 53%였다. 사흘 사이 지지율이 7%포인트 하락했는데 탈레반은 15일 수도 카불에 입성한 뒤 "전쟁은 끝났다"며 승리를 선언했다.

바이든 미국 대통령의 아프간 철군에 대한 지지 여론도 악화됐다.

여론조사업체 모닝컨설트와 정치전문매체 폴리티코가 13∼16일 유권자 1999명을 상대로 한 여론조사에서 응답자의 49%가 바이든 대통령의 미군 철수를 지지했다. 이는 지난 4월 같은 조사의 69% 지지에서 20%포인트나 빠진 것이다. 반면 응답자의 37%는 바이든 대통령의 철군 결정을 반대한다고 답했는데 이는 4월 조사의 16%보다 두 배 이상 증가한 수치다.

당파를 떠나 전체적으로 철군 여론이 악화했다. 민주당 지지층의 철군 지지는 지난 4월 84%에서 이번 조사에서는 69%로 하락했다.

공화당 지지층에서는 52%에서 31%로 철군 지지율이 떨어졌다. 무당층의 철군 지지율은 66%에서 41%로 줄었다.

바이든 대통령은 전날 대국민 연설에서 아프간 정부의 붕괴가 예상보다 빨랐다고 인정하면서도 아프간 정부가 포기한 상황에서 국익 없는 전쟁을 반복하지 않겠다며 철군 결정을 옹호했다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr