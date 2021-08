전북도, 연말까지 ‘제3차 기후변화 적응대책 세부시행계획’ 수립

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도는 빠르게 변화하는 기후변화에 대응하기 위해 ‘제3차 전라북도 기후변화 적응대책 세부시행계획’ 수립 용역을 올 연말까지 마무리할 계획이라고 17일 밝혔다.

이번 용역은 제2차 세부시행계획(2017~2021년)이 올해로 만료가 됨에 따라 관련 법령인 ‘저탄소 녹색성장 기본법’ 제48조에 따라 수립하는 5개년 계획이다.

지난 제2차 계획은 2016년 ‘기후변화 적응을 통한 지속가능한 전라북도 구축’이라는 비전 하에 재난·물관리, 농업, 건강, 산림·생태계, 해양 등 5개 분야 20대 추진전략, 38개 세부 대책사업을 수립해 추진하고 있다.

전북도는 제3차 시행계획에는 제2차 계획의 성과평가에 따른 보완점 도출, 기후변화 영향 및 적응 능력 분석, 취약성 평가 및 중점 추진 분야 선정, 사업별·연차별 시행계획을 마련할 예정이다.

현재 기후변화 적응 인식 설문조사 및 도 취약성 분석, 기후변화 위험요소 평가, 지역 현황 및 여건 분석 등을 진행하고 있는데, 앞으로 관계 전문가의 의견수렴 및 상위계획인 국가 기후변화 적응대책과 연계해 전라북도의 특성에 맞는 시행계획을 수립할 것이라고 전북도는 설명했다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr