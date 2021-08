네이버 온스테이지, 인디뮤지션 공연 온라인 생중계

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버문화재단은 인디 뮤지션, 홍대 클럽의 온라인 공연 활성화를 위해 네이버 온스테이지에서 ‘클럽 온에어’ 후원 라이브 공연을 실시간 생중계한다고 17일 밝혔다.

공연은 18일 홍대 롤링홀과 24일 벨로주에서 각각 오후 8시에 진행된다. 롤링홀에서 진행하는 1회차 공연은 설(SURL)과 맥거핀, 불고기디스코가 무대에 오르고, 벨로주에서 열리는 2회차에선 김사월, 김제형, Dusky80(더스키80)이 라이브를 보여준다.

이번 공연은 뮤지션과 온라인 공연을 즐기는 관객 사이의 ‘소통’에 초점을 맞췄다. 공연 후 ‘대기실 온라인 팬미팅’도 생중계해 뮤지션의 공연 소감, 근황 토크 등 솔직한 이야기를 들어 볼 수 있는 기회를 제공한다.

특히 이번 공연은 온라인 생중계의 기술적인 퀄리티를 높이기 위해 분할 화면, 원테이크 중계, 360도 촬영컷도 제공한다.

?

이번 공연을 10000원 이상 후원 시 이용자에게 공연 라이브 관람권을 제공하고 공연 후원금은 전액 인디 뮤지션에게 환원된다.

임지인 네이버문화재단 사무국장은 "온라인 공연이 오프라인 공연을 대체할 수는 없지만 장기적인 관점에서 인디신의 공연 무대를 확장하는 채널이 될 수 있지 않을까 고민했다"라며 "온라인 생중계의 기술적인 실험과 시도로 이번 온스테이지 후원 라이브 공연이 온라인 공연을 즐기는 좋은 선택지이자 인디 뮤지션, 홍대 클럽을 응원하는 계기가 될 수 있기를 바란다"고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr