[단독] 회식서 소주병으로 선수 폭행 의혹…핸드볼 실업팀 감독 선임 논란

한 실업팀 핸드볼 감독 내정자에 대해 과거 선수를 폭행했다는 의혹이 제기됐다.

17일 아시아경제 취재를 종합하면 A씨는 대학 감독으로 일한 2014년 10월말 선수들을 데리고 설악산에서 산악훈련을 한 뒤 가진 회식 자리에서 한 선수에게 "어리버리하다"며 소주병으로 머리를 때렸다. 당시 A씨가 쥐고 있던 소주병은 깨졌고 해당 선수는 크게 다쳤다. 갑작스럽게 일어난 사고여서 당시 현장에 있던 선수들은 증거를 남기지 못했다. A씨는 또한 학자금 대출을 받는 데 필요한 지도자 사인을 받기 위해 찾아온 또 다른 선수에게 "너희 집은 거지냐?"는 등 폭언을 한 것으로 알려졌다. 이후에도 A씨는 실업팀 등에서도 지도자 생활을 하며 선수들에게 폭언, 폭행을 일삼은 것으로 전해졌다.

A씨의 폭행과 폭언은 핸드볼 관계자들 사이에도 알려졌지만 실업팀들은 그에게 계속 팀을 맡겼다. 이들 팀 대부분은 A씨의 선수 폭행을 증명하는 확실한 증거가 없어 그를 감독 선임에서 배제하지 않아 온 것으로 알려졌다.

A씨의 과거 폭행 논란이 불거진 것은 그가 한 실업팀 남자핸드볼 감독에 유력한 것으로 알려지면서다. 이 팀은 최근 그를 감독 유력 후보군으로 발령내고 스포츠윤리센터에 그의 이력, 결격사유, 징계사항 등을 조회해달라고 신청했다. 이 소식이 알려지면서 해당 팀 선수들 일부와 지인·가족들 사이에서 우려가 나오고 있다. 이 팀 선수의 한 지인은 공직자부조리 신고 게시판에 "감독 선정과정에 부조리가 있다"며 글까지 올렸다. 이에 대해 A씨는 아시아경제와의 통화에서 과거 폭행·폭언에 대해 "사실무근"이라며 "관련 소문들에 대해 법적대응을 준비하고 있다"고 말했다.

A씨에 대한 조회 결과는 금주 중 나온다. 실업팀 관계자는 "결과가 나오면 이를 참조해 선임 여부를 결정할 예정"이라고 말했다.

