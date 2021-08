위메프 '큐레이션 커머스' 전략 통했다…매출 200% 이상 급증

사용자 입장으로 발상 전환해 큐레이션 기능 업그레이드

'투데이 특가' 내 4개 큐레이션 코너 매출 증가로 이어져

[아시아경제 김보경 기자] 위메프의 '큐레이션 커머스' 전략이 사용자들의 호평을 받고 있다. 대표 특가행사인 '투데이특가'에 큐레이션 코너를 신설한 것이 주효했다.

위메프는 7월 한 달간 구매 데이터를 분석한 결과, 투데이특가 내 트렌드 상품을 제안하는 큐레이션 코너의 매출이 전월 대비 평균 206% 급증했다고 17일 밝혔다. 이 기간 투데이특가 카테고리 순방문자 수도 35% 늘었다.

투데이특가 큐레이션 신설 코너는 ▲핫이슈 상품 ▲최다 판매 상품 ▲테마 상품 ▲투데이 픽 등 4개다.

핫이슈 상품 코너는 방송이나 SNS에서 가장 핫한 상품을 엄선해 제안한다. 최다 판매 상품에서는 지난 투데이특가에서 소개한 상품 중 가장 판매량이 높은 상품을 순서대로 배열한다.

테마상품은 특정 소비자 맞춤식 코너로 육아, 바캉스, 캠핑, 집콕, 등산 등 매일 날씨와 요일 등을 고려해 테마에 맞는 상품을 모아 제안하고, 투데이 픽은 당일 진행되는 투데이특가 상품 중 위메프 상품기획자(MD)가 가장 판매 확률이 높을 것으로 예상되는 상품을 골라 소개한다.

지난달 코너별 매출 신장률은 전월 대비 모두 큰 폭으로 늘었다. 최다 판매 상품의 경우 549%, 핫이슈 상품은 176%, 투데이 픽 134%, 테마 상품은 51% 증가했다.

위메프는 사용자 입장으로 발상을 전환해 큐레이션 기능을 업그레이드한 점이 매출 증가로 이어졌다고 분석했다. 고객이 그 시기에 사고 싶은 인기 트렌드 상품을 분석해 필요한 상품은 신규 입점시키고, 기존 상품은 맞춤형으로 배열해 한 눈에 볼 수 있도록 개편한 것이다.

위메프 관계자는 "인기 트렌드 상품을 가장 쉽고 간편하게 구매할 수 있도록 실시간 큐레이션 커머스 기능을 강화하고 있다"며 "여러 플랫폼을 비교하지 않아도 항상 위메프에서 원하는 상품을 믿고 구매할 수 있도록 경쟁력 있는 상품을 늘려나갈 것"이라고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr