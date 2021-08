KB저축은행, 연 5% 혜택주는 '플러스키위적금' 재출시

[아시아경제 송승섭 기자]KB저축은행이 17일 ‘플러스키위(kiwi)적금’을 재출시했다.

해당 상품은 KB금융그룹의 통합 멤버십 플랫폼 ‘리브메이트’와 연계한 상품이다. 지난해 첫 출시 17일 만에 1만좌를 돌파한 바 있다.

만기는 12개월로 리브메이트를 통해 가입할 수 있는 온라인 전용 상품이다. 금리는 기본 연 2%로 조건을 충족하면 최대 연 5% 수준의 혜택을 받을 수 있다.

우대금리는 ‘키위입출금통장’ 또는 ‘키위입출금(리브메이트)통장’에서 10회 이상 자동이체 시 1% 포인트가 추가된다. 만기목표금액을 최소 50만원에서 최대 300만원까지 설정하면 월 납부금액이 자동 책정된다.

또 리브메이트 애플리케이션(앱) 플러스 알림(마케팅 알림)에 동의하고 6개월 이상 매달 1회 로그인하면 만기 시 연 2%에 해당하는 이자를 포인트로 특별적립한다.

판매는 지난해와 같이 1만좌 한정으로 진행된다.

