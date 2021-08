[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 현역병이나 사회복무요원으로 입영하는 시민에 10만원의 입영지원금을 지급한다.

성남시는 이를 위해 지난 4월5일 '성남시 입영지원금 지급 조례'를 제정했다.

지급 대상은 성남시에 1년 이상 주민등록을 두고 계속 거주하고 있으면서 현역병ㆍ사회복무요원 입영(소집)통지서를 받은 입영 예정자다.

시는 올해 말까지 1만6000여 명에게 입영지원금을 지급할 것으로 보고 있다.

입영 지원금 신청ㆍ접수는 다음 달 1일부터 시작된다.

입영 전일까지 거주지 동 행정복지센터에 신청하면 된다.

핸드폰을 사용하지 않거나 타인 명의 또는 2G폰을 사용하는 입영 예정자는 농협은행에서 발급받은 성남사랑카드도 지참해야 한다.

시는 접수일부터 8일 이내에 모바일 성남사랑상품권 앱 '착(chak)' 또는 성남사랑카드로 입영지원금을 지급할 계획이다.

