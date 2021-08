최재형 "제 딸도 시기놓쳐 집 못 사‥청년 저금리 장기대출 강구"

[아시아경제 박소연 기자] 국민의힘 대권 주자인 최재형 전 감사원장이 "청년이나 신혼부부가 최초로 집을 살 때는 저리로 장기간 (대출을) 많이 해주는 대책 등을 강구하고 있다"고 밝혔다.

최재형 전 원장은 14일 서울 여의도 대하빌딩에 마련된 대선 캠프에 지지자 2명을 초대해 국민의힘에 입당한 뒤 한 달간 소회 등을 주제로 대화를 나눴다.

초대된 이들은 20대 취업준비생과 부산 출신 70대로, 지난 4일 온라인 출마선언 당시 최 전 원장과 관련한 퀴즈를 맞힌 당사자들이다.

최 전 원장은 부동산 문제 해결책을 묻는 말에 "제 둘째 딸도 4, 5년 전 대출을 받아 집을 살까 고민하다가 '집값이 그렇게 오르겠나' 하다가 시기를 놓치니 이제는 집을 살 상황이 안 된다"고 말했다.

그러면서 "주택이 충분히 공급돼야 집값이 안정되는데 현 정부는 공급을 줄이고 집을 사지도, 보유하지도, 팔지도 못하게 세금을 무겁게 했다"고 비판했다.

최 전 원장은 "현 정부에서 국민이 겪는 어려움 등등으로 분노가 많다"며 "여야를 막론하고 기존 정치를 쇄신해야겠다는 여망이 저를 이 자리로 불러냈다고 생각한다"고 말했다.

입당한 뒤 한 달을 보낸 소회를 묻자, 최 전 원장은 "정말 빠르게 달려온 느낌"이라면서 "국민이 정말 바라는 게 무엇인지에 귀 기울이고 대한민국 미래의 그림을 함께 그리도록 하겠다"고 강조했다.

최 전 원장은 지지율을 상승시킬 방안을 두고는 "국민의 마음을 읽고 국민이 원하는 목소리를 충분히 배려하면 것이 모멘텀이 되리라 생각한다"고 언급했다.

