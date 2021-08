영남이공대, 2022학년도 글로벌외식산업과 신설

-실무 능력 겸비한 전문 외식경영인 양성

-국내 유일의 외식창업 교육과정 운영 할터

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 영남이공대가 실무중심 교육으로 외식산업의 전문 인재 양성에 나선다.

영남이공대는 외식산업의 전문 인재를 양성을 위해 2022학년도에 ‘글로벌외식산업과’를 신설한다고 13일 밝혔다.

글로벌외식산업과는 차별화된 교육과정과 취업전략을 갖고 완전한 조리실무능력을 갖춘 전문 외식경영인 양성을 목표로 2022학년도에 28명 정원의 신규 학과로 개설된다.

글로벌외식산업과는 철저한 실무 위주의 차별화 된 실습 교육과 다양한 상황에 대비한 외식경영 실무과목을 편성하고, 기존의 조리학과에서 볼 수 없었던 오마카세, 파인다이닝 메뉴 연구 및 실습, 맛집투어 및 분석, 미슐랭 레스토랑 연구, 분자요리 실습 등 외식산업의 최신 트렌드와 관련된 최상의 실무 기술 교육을 진행한다.

졸업 후에는 해외 유명 레스토랑 및 유명 호텔 식음료부, 호텔외식사업부, 패스트푸드기업, 외식산업 창업, 파티플래너, 레스토랑 컨설턴트, 푸드코디네이터 바리스타 등 여러 분야 외식산업 전문가로 활동할 수 있다.

교수진은 현직에 종사하고 있는 실무진으로 구성해 현장에서 요구하는 실무 교육으로 현장 대응 능력을 강화한다. 또 학생들에게 외식 창업 교육 및 지원을 통해 외식경영의 모든 것을 배울 수 있는 국내 유일의 외식창업 교육과정을 운영할 예정이다.

신승훈 글로벌외식산업과 교수는 “유망산업으로 각광받고 있는 외식산업계의 변화에 맞춰 조리능력은 물론 외식경영 능력까지 실무 능력을 겸비한 전문 외식경영인을 양성할 것”이라며“기존 조리학과와 다른 차별화된 실무 중심 커리큘럼과 업계 현직 교수진을 바탕으로 학생들이 전문적이고 체계적으로 외식경영에 대한 꿈을 실현할 수 있도록 최선을 다해 교육하겠다”고 말했다.

한편, 영남이공대는 최신 트렌드와 학생 중심 교육에 맞춰 2022학년도에 웹툰과, 더모델즈과, 시네마스쿨, 해외사무행정취업과, 글로벌외식산업과, 패션라이브커머스과, 반려동물케어과, 스포츠재활·운동관리과, 청소년복지상담과, 노인요양시설창업과, 스마트팩토리과 등 총 11개 과를 신설한다.

