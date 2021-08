베스파, 2Q 매출액 136억원…"8월 신작으로 실적 반등 기대"

[아시아경제 유현석 기자] 베스파 베스파 299910 | 코스닥 증권정보 현재가 27,450 전일대비 350 등락률 -1.26% 거래량 9,513 전일가 27,800 2021.08.13 12:34 장중(20분지연) 관련기사 베스파 신작 '타임디펜더스', 8월24일 일본 정식 출시…"사전 예약자 15만 돌파"베스파, '타임디펜더스' 日 사전예약자 10만 돌파…"흥행 청신호"베스파, '타임디펜더스' 日 사전 예약 진행…"호화 성우단 구성" close 는 2분기 실적 발표를 통해 연결기준 매출 136억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 같은 기간 영업손실과 당기순손실은 각각 126억원, 113억원이다.

다수의 신작 개발 및 IP 기반 사업 다각화로 인한 공격적인 투자가 지속되고 있는 점이 실적 부진의 주요 요인으로 작용했다.

베스파는 일본 사전예약 시장에서 단기간에 20만이라는 이례적 성과를 달성하며 출시 기대감을 높이고 있는 ‘타임디펜더스’를 선봉으로 하반기 실적 반등을 이끌어 나갈 계획이다. 이후 ‘킹스레이드2’, ‘샤이닝포스: 빛의 계승자들’ 등 이미 글로벌 시장에서 검증된 IP를 기반으로 탄탄한 모바일 라인업을 구축, 장기적인 성장의 발판을 마련한다는 전략이다.

베스파 관계자는 “최근 자사 게임과 비슷한 사전예약 성과를 기록한 유사 장르의 게임들이 일본에서 연매출 1000억원 이상을 기록한 것을 비춰볼 때 ‘타임디펜더스’의 흥행에 대한 기대감이 높아지고 있는 상황”이라며 “오는 24일 출시를 앞둔 ‘타임디펜더스’를 일본에 성공적으로 안착시켜 실적 턴어라운드 및 시장의 눈높이에 부합하는 실적성장을 만들어 나가겠다” 고 전했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr