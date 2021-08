북한, 미국 인권 문제 비판 "1500만명, 집세 못내 강제 퇴거 처지"

[아시아경제 유인호 기자] 북한 외무성이 12일 미국 인권 문제에 대해 “미국에서 1500만명 이상이 전염병 사태로 집세를 낼 수 없어 강제 퇴거당할 처지에 놓였다”며 “미국은 푼수 없이 다른 나라의 인권 문제를 논하기 전에 저들의 반인민적 정책으로 해 날로 악화하고 있는 인권 문제부터 바로잡아야 할 것”이라고 비판했다.

코로나19 사태 속에서 집세를 내지 못하더라도 강제 퇴거를 유예해온 미국의 세입자 보호조치가 지난달 31일부로 일부 지역을 제외하고는 종료된 것을 지적한 것이다.

외무성은 지난해 9월부터 이달 3일(현지시간) 일부 유예조치가 나오기까지의 상황을 상세히 열거한 뒤 “현실이 이러함에도 불구하고 미국은 초보적인 생존권 보장을 위한 대책을 취할 대신 다른 나라들의 인권 실상을 함부로 거들며 내정에 간섭하는 데만 골몰하고 있다”고 비난했다.

이어 “미국은 쩍하면 '인권재판관' 행세를 하며 다른 나라들에 훈시질을 곧잘 하곤 한다”며 “국제사회는 미국에서의 인권보장이란 한갓 공중누각에 불과하다고 비난과 조소를 보내고 있다”고 덧붙였다.

그간 북한과 미국은 인권 문제를 놓고 갈등 관계를 보이고 있다.

지난 5월에는 네드 프라이스 미 국무부 대변인이 북한을 “세계에서 가장 억압적이고 전체주의적 국가 중 하나”라고 비판하자, 북한 외무성 대변인이 담화를 내고 “미국이 이번에 우리의 최고 존엄을 모독한 것은 우리와의 전면 대결을 준비하고 있다는 뚜렷한 신호”라고 반발한 바 있다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr