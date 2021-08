12일 출근 뒤 귀가…검사 결과 대기 중

[아시아경제 김진호 기자] 은성수 금융위원회 위원장이 코로나19 확진자와 밀접접촉해 재택근무에 들어갔다.

12일 금융당국에 따르면 은 위원장은 이날 출근 뒤 금융위 직원의 확진 사실을 전달받고 귀가했다.

은 위원장은 해당 직원과 '밀접접촉자'로 분류돼 진단검사를 받고 자택에서 근무하고 있다. 금융위에 따르면 아직 진단검사 결과는 나오지 않았다. 금융위 관계자는 "현재 결과를 기다리는 상황"이라고 했다.

이에 따라 은 위원장은 이날 오전 열린 비상경제 중앙대책본부 회의에도 참석하지 못한 것으로 전해졌다.

