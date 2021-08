"세계 100대 車부품사 중 韓업체 9곳…R&D 지원 정책 필요"

[아시아경제 이기민 기자] 지난해 글로벌 100대 자동차 부품업체에 이름을 올린 국내 업체가 현대모비스 등 9곳으로 나타났다.

우리 부품업체들이 전기차, 자율주행차 중심으로 전환되는 글로벌 자동차 시장에서 주도적 위치를 차지할 수 있도록 연구·개발(R&D) 관련 정책적 지원이 필요하다는 지적이다.

한국자동차산업협회(KAMA)는 11일 '글로벌 100대 자동차 부품업체 현황분석 및 시사점' 보고서를 내고 이같이 밝혔다.

KAMA의 보고서에 따르면 지난해 100대 자동차 부품업체 수 순위는 일본(23개), 미국(22개), 독일(18개), 한국(9개), 중국(8개) 순으로 나타났다. 2019년과 비교하면 미국과 한국, 중국의 업체 수가 1개씩 증가했고 일본은 업체 수가 1개 감소했다. 상위 10개국 중에는 영국이 1단계 하락했다.

국내 부품사 가운데 현대모비스(7위), 현대트랜시스(34위), 현대위아(38위), 한온시스템(39위), 만도(50위), SL(77위), 유라코퍼레이션(78위), 서연이화(85위), 현대케피코(89위) 등이다. 이중 유라코퍼레이션은 100대 글로벌 부품업체에 처음으로 이름을 올렸다.

국가별로는 한국과 중국이 지난해 코로나19에도 불구하고 빠른 내수 회복에 따라 상대적으로 선방한 것으로 나타났다.

2019년에 이어 글로벌 부품사 7위를 차지한 현대모비스의 지난해 매출은 4.1% 감소했다. 평균 감소율이 7.2%인 상위 10개 업체와 비교하면 선방한 것으로 평가된다.

국가별로 보면 한국과 중국 부품사들이 지난해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파에도 상대적으로 선전했다.

100대 부품사의 2019년 매출액 대비 지난해 매출액은 10.0% 줄었지만, 국내 부품사는 3.0% 감소했고, 중국은 6.9% 증가했다.

다만 국내 부품사의 매출액 대비 R&D(연구·개발) 투자비 비중을 나타내는 연구개발 집약도는 글로벌 상위 5개 업체와 비교하면 낮은 것으로 나타났다.

보쉬, 덴소, ZF, 마그나, 아이신 등 5개 업체의 지난해 평균 연구개발 집약도는 전년 대비 0.7%포인트 상승한 7.2%였지만, 국내 9개사의 평균은 전년 대비 0.1%P포인트 오른 3.2%에 불과했다.

특히 보쉬는 적자상황에서도 연구개발 집약도를 10.5%로 유지했지만 현대모비스(2.8%), 현대트랜시스(3.1%), 현대위아(0.9%), 한온시스템(4.9%), 유라코퍼레이션(0.3%), 현대케피코(4.1%) 등 우리 기업들의 연구개발 집약도는 대부분 5% 이하로 나타났다.

KAMA는 이러한 요인으로 R&D 투자여력 부족한 것 이외에도 주요국 대비 연구개발비 투자에 대한 세액공제 등 정부의 지원이 상대적으로 낮은 탓도 있다고 지적했다.

한국은 대기업의 경우 R&D투자에 대한 세액공제가 투자비 대비 0~2%에 불과하나, 독일은 25%, 일본은 6~10%에 이르고 있다.

부품업체들의 매출은 고부가가치화, 전동화, 자율주행관련 부품비중이 높을수록 확대되는 것으로 나타나, 우리도 적극적 M&A 등을 통한 전동화와 자율주행화 방향으로의 사업재편이 필요하며, R&D 및 M&A 금융지원 확대가 필요하다고 KAMA는 강조했다.

정만기 KAMA 회장은 "글로벌 자동차 시장이 전기동력차와 자율주행차 등 미래차 위주로 전환되는 과정에서 우리 부품업체들의 생존은 물론 시장주도를 위해선 무엇보다도 R&D와 관련된 선제적 투자가 중요하다"며 "이 점에서 정부도 미래차 관련 R&D와 관련 설비투자에 대해서는 국가핵심전략기술에 포함해 세액공제를 확대하는 등 최소한 경쟁국과 동등수준으로 R&D지원이 이루어지도록 정책노력을 강화할 필요가 있다"고 주장했다.

