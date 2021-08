넷마블, 카카오뱅크 주식 600만주 4300억원에 팔았다

[아시아경제 김지희 기자] 넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 134,500 전일대비 500 등락률 -0.37% 거래량 149,719 전일가 135,000 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 NH아문디자산운용, HANARO K-시리즈 ETF 신규상장 이벤트줄잇는 M&A, 시장엔 약일까 독일까[특징주]넷마블, 스핀엑스 인수에 강세 close 이 보유 중인 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 71,400 전일대비 7,100 등락률 -9.04% 거래량 26,495,122 전일가 78,500 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감“카카오뱅크” 상장! 챙겨야 할 핵심주!“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 주식 600만주를 장내매도했다고 10일 공시했다. 처분 금액은 4302억원이다.

처분 후 넷마블의 카카오뱅크 지분율은 1.94%로 떨어졌다. 주식 수는 923만9183주다. 넷마블은 이번 처분에 대해 "보유주식 매각을 통한 유동성 확보를 위한 것"이라고 설명했다.

