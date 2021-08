[아시아경제 지연진 기자] 강원랜드 강원랜드 035250 | 코스피 증권정보 현재가 26,800 전일대비 300 등락률 -1.11% 거래량 501,051 전일가 27,100 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 [종목속으로] 강원랜드의 제한영업.. 델타 변이가 변수[클릭 e종목]"강원랜드, 하반기 손실 축소 내년 정상화 전망"카지노주 볕 들지만…여전히 그늘 속인 GKL close 는 지난 2분기 매출액이 전년동기대비 487.9% 증가한 2036억원을 기록했다고 10일 공시했다.

영업이익은 27억원으로 흑자전환했고, 당기순익도 흑자전환한 209억원으로 집계됐다.

