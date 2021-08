"관심 끊어야 한다"는 원희룡에…이준석 "그럼 누가 고민하나"

[아시아경제 김소영 기자] 국민의힘 대선 경선 관리를 둘러싼 지도부와 후보 간 갈등이 격화되고 있는 가운데 이준석 국민의힘 대표와 원희룡 전 제주지사가 설전을 벌였다.

원 전 지사는 10일 KBS 라디오 '최경영의 최강시사'와 인터뷰에서 당 지도부와 경선준비위원회(경준위)가 주도하고 있는 대선 주자 행사들과 관련해 "경준위는 당헌에 있는 조직이 아니고 아직 대선 후보 등록도 안 된 상태인데 컷오프, 뮤직비디오, 리얼리티 프로그램 등을 확정된 것을 말하는 것은 월권"이라고 지적했다.

그는 "이 아이디어 상당 부분이 이 대표에게서 나오는 데 대해 심각한 문제가 있다"며 "당 대표는 민주당 정권에 맞서 전체적인 투쟁을 지휘해야 한다. 경선 프로그램 이게 좋다, 저게 좋다는 식의 관심도 끊어야 한다"고 주장했다.

이에 이 대표는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "지도부와 경준위가 경선의 공정 관리와 흥행을 위해 고민하는 것에 대해 후보들이 무리한 언급을 하는 것을 자제하길 바란다"고 직격했다.

그는 "지도부도 경준위도 경선에 대한 고민을 하지 않으면 구체적으로 누가 하라는 것인지도 명확하지 않다. 원 후보가 후보 겸 심판을 하겠느냐"며 "경선 기획과 관리는 당이 중심이 되어서 해야 한다"고 강조했다.

이어 "경기를 뛰어야 할 선수들이 개인 의견을 드러내며 본인 유불리에 따라 하고 싶은 것과 하기 싫은 것을 드러내는 것은 방종일 뿐"이라고 말했다.

이에 원 전 지사는 자신의 페이스북을 통해 '이준석 대표는 당 대표 본연의 임무가 무엇인지 깊이 생각하길 바란다'는 제목의 글을 올려 "경선 관리에 있어 당 대표 임무는 심판을 임명하는 일"이라며 "심판이 공정하게 경기를 운영하는지 감시, 감독하는 일이지 당 대표가 심판을 하겠다는 것은 위험천만한 일"이라고 경계했다.

그러면서 "경선 흥행은 후보들이 서로 치열하게 정책 경쟁, 자질 검증을 하다 보면 관심이 모아질 것"이라며 "이 대표는 국민들이 보시기에 절대로 공정한 분들로 선거관리위원회 구성에 전력해 달라"고 뜻을 굽히지 않았다.

