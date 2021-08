[아시아경제 지연진 기자] 덕신하우징 덕신하우징 090410 | 코스닥 증권정보 현재가 2,195 전일대비 45 등락률 -2.01% 거래량 281,679 전일가 2,240 2021.08.10 11:04 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생무료 선언!"서울제약"에 이어 하나 더! 끝나지 않았다! 신기록 달성 할 NEW 바이오!폭염 속 시원하게 터졌다! "o o o" 대형 3사 제치고 잭팟! close 은 지난 2분기 연결 매출액이 전년동기대비 30.7% 증가한 393억원을 기록했다고 10일 공시했다.

이 기간 영업이익은 9억원으로 흑자전환했고, 당기순이익도 흑자전환한 18억원이었다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr