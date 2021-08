'고교학점제' 학생·학부모 vs 교사 온도차

학교 밖 전문가 필요성에 학부모·학생은 80% 안팎, 교사는 42%만 동의

학생은 선택 과목 부담, 교사는 대입 제도와 불일치 우려

대학처럼 원하는 과목을 골라 듣는 고교학점제에 대해 학생과 학부모, 교사가 온도차를 보였다.

10일 교육과정평가원이 6월13일부터 28일까지 고등학생 984명, 학부모 1205명, 교사 1427명을 대상으로 조사한 결과, 고교학점제 찬성응답률은 학생 83.6%, 학부모 81.2%, 교사 77.5% 순이었다.

다양한 선택과목을 위해 학교 밖 전문가를 수업에 참여시키는 것에 대해서는 학생(81.6%), 학부모(77.3%)의 찬성비율이 높은 반면 교사는 42.9%만 찬성했다. 교사 절반 가량(47.9%)은 학위나 교육경력 등 전문성이 인정된 사람만 단독 수업·평가를 허용해야 한다고 답했다.

고교학점제에 기대하는 부분은 ‘적성·진로에 맞는 다양한 과목 수강’이 가장 많았고, 우려하는 부분은 ‘진로 결정·과목 선택 부담’이 우세했다. 교사(38.5%)는 ‘학교 교육 방식과 대입 제도 불일치’를 가장 우려한다고 답변했다.

고교학점제에 대해서는 알고 있지만 제대로 안내가 이뤄지지 않는다고 느끼는 것으로 나타났다. 학생 73.9%, 학부모 72.6%, 교사 96.3%는 고교학점제에 대해 알고 있다고 답변했지만, 안내가 충분히 이뤄지고 있다고 답한 비율은 학생 17.6%, 학부모 12.9%, 교사 21.4%에 그쳤다.

고교학점제를 부분적으로 도입하는 시기에 일부 과목에서 최소 학업성취수준을 보장하는 지도를 실시하는 것에 77.8%가 동의했다. 적용 과목은 국어·영어·수학(30.9%)이 가장 많았다.

평가원은 이날 오후 화상회의실에서 고교학점제 인식조사 결과를 논의하는 세미나를 열어 정책 방향을 점검하고 현장 안착을 위한 대안을 모색한다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr