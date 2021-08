[클릭 e종목] "'깜짝실적' 반복한 CJ제일제당, 우연이 아니다"

美시장 선방…바이오도 성장세

[아시아경제 이민우 기자] CJ제일제당 이 2분기에도 시장전망치(컨센서스)를 크게 웃도는 호실적을 거뒀다. 국내 가공식품 가격 인상 효과 반영 및 미국 시장 확대로 향후 실적 성장이 지속될 것이라는 전망이 나온다.

10일 대신증권은 이 같은 배경에 CJ제일제당의 투자의견 '매수'와 목표주가 63만원을 유지했다. 전날 종가는 48만9500원이었다.

CJ제일제당은 올해 2분기 연결 기준 매출 6조3092억원, 영업이익 4696억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 6.56%, 22%씩 늘어난 규모다. 영업이익의 경우 시장전망치를 17.58% 웃돌기도 했다.

해외 가공식품의 경우 B2C(기업과 소비자간 거래) 기저 부담에도 주력 제품의 B2B(기업간 거래) 판매경로 확대로 전년 동기 대비 4% 떨어지는 수준으 로선방했다. 2018년 인수한 미국 냉동식품업체 슈완스를 포함한 미국 지역 매출액은 전년 동기 대비 달러화(貨) 기준 2% 떨어지는 데 그쳤다. 중국 매출과 일본 매출액은 각각 5%, 51%씩 증가했다.

국내 가공식품은 온라인 중심 성장 지속 및 B2B 매출 회복으로 국내 매출액은 전년 동기 대비 7% 회복했다. 슈완스 기업인수가격배분(PPA) 비용은 80억원으로 전년 대비 123억원 감소했음에도 비비고 상표 구축 및 신제품 시장 안착용 광고선전비 확대로 슈완스는 전년 대비 이익이 줄었다. 슈완스 제외 해외 및 국내 수익구조 개선, 가격 인상 효과 반영으로 전체 식품 영업이익은 1300억우너으로 전년 동기 대비 2.8% 증가했다.

바이오 부문은 기존 제품의 시장지배력 확대, 중국 양돈 시장 회복 및 스페셜티 매출 비중 확대로 전년 동기 대비 21.5% 증가한 매출 1조4840억원을 기록했다. 영업이익도 2500억원으로 전년 동기 대비 42.7% 증가해 깜짝실적을 주도했다는 평가다.

한유정 대신증권 연구원은 "바이오 주요 제품 판가는 2분기 이후 하락세를 보일 것으로 예상되나 전년, 평년 대비로는 여전히 높은 수준으로 유지될 전망"이라며 "국내 가공식품에서의 가격 인상 효과 반영 및 미국 시장 외형 성장이 향후 실적을 주도할 것"이라고 내다봤다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr