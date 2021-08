강남구 ‘인테리어 디자인위크 스트릿’ 개최

코엑스·논현동 가구거리·네이버 쇼핑라이브에서 12~15일부터 개최

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 12일부터 4일간 코엑스 C홀과 논현동 가구거리에서 ‘강남 인테리어 디자인 위크스트릿’을 개최한다.

이번 행사는 지난 6월 성공적으로 마친 ‘강남 인테리어 디자인위크’ 후속으로 건축박람회 ‘코리아빌드’ 전시장에서 진행한다. 이와 연계해 논현동 가구거리와 네이버 쇼핑라이브에서 다채로운 프로그램이 동시에 진행된다.

논현동 가구거리에 소재한 8개 업체의 쇼룸이 전시장에 구현돼 브랜드를 홍보하며 팝업스토어에서 현장 계약 및 판매가 이뤄질 예정이다.

또 코엑스 전시장에서 논현동 가구거리를 1시간 간격으로 운행하는 셔틀버스로 연결해 관람객 대상으로 가구거리에 소재한 한샘, 구정마루, 장디자인 등 16개 업체의 매장 투어를 실시한다.

코로나19 방역지침에 따라 사전 예약을 한 후 방문해 관람할 수 있다.

온라인으로도 행사를 즐길 수 있다. 네이버 쇼핑라이브를 통해 코엑스 전시장 쇼룸에서 진행하는 인테리어 브랜드 제품의 판매방송을 시청하며 구매할 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr