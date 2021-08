김부선 "이준석 정신 똑바로 차리고 윤석열 모셔라"

[아시아경제 윤슬기 기자] 배우 김부선이 이준석 국민의힘 대표에게 "정신 똑바로 차리라"라며 "윤석열 후보를 철저히 검증하되 예를 갖추고 받들어 모셔라"라고 말했다.

김씨는 9일 자신의 페이스북에 올린 글에서 이 같이 말하며 반려견과 함께 누워있는 사진을 올렸다. 이 모습은 최근 윤석열 국민의힘 대선 예비후보가 자신의 인스타그램에 올린 모습과 비슷하며, 일종의 윤 전 총장 지지의사로 보인다. 이어 김 씨는 "중도들이 노려보고 있다"면서 거듭 국민의힘 지도부를 비판했다.

이어 김씨는 같은 날 자신의 페이스북에 윤 후보가 반려견과 찍은 사진을 게시하고는 "그 길을 가지 않는다면 더 편한 인생일텐데 비바람 걷는 것이라 더 안타깝다"라며 "그의 올곧는 소신을 믿는다"라고 윤 후보를 격려했다.

반면 같은 날 자신의 페이스북에 이재명 경기도지사와 강아지가 함께 찍은 사진을 올린 글에서는 "아이들과 짐승들은 무서운 사람을 귀신같이 알아낸다"라며 "저게 애견인 모습이냐. 동물학대하는 것 같다는 생각이 드는 건 나만의 착각이냐"라며 원색적인 비난을 쏟아냈다.

한편 김씨는 과거 이 지사와 연인 관계였다고 주장하고 있으나 이 지사는 김씨를 허위사실공표죄로 고발하는 등 김씨와의 관계를 부인했다. 이에 김씨는 이 지사가 거짓말을 하고 있다고 주장하면서 '반이재명'을 외치고 있다. 최근에는 "이재명 음주운전 전과 2번 이상, 18조원 건다"라며 이 지사를 비난하기도 했다.

윤슬기 인턴기자 seul97@asiae.co.kr