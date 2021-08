[이사람]유덕열 동대문구청장 스마트도시 조성 속도낸 까닭?

동대문구, 9일부터 27일까지 스마트도시 조성 관련 주민 설문조사... 스마트도시 기본계획 수립, 조례 제정 추진 등 스마트도시 조성 속도

[아시아경제 박종일 기자] 유덕열 동대문구청장이 주민의 삶의 질을 높이고 도시 경쟁력을 강화하기 위해 스마트도시 조성하는 데 본격적으로 속도를 내고 있다.

구는 동대문구의 정보화 및 스마트도시 조성을 위해 지역 주민 의견을 수렴하기 위해 8월9일부터 27일까지 주민 대상 설문을 진행한다.

설문 내용은 ▲동대문구청 누리집을 포함한 행정정보시스템 및 서비스 ▲생활전반 및 지역 인프라 정보화 ▲스마트도시 인지도 및 선호도 관련, 설문 진행은 코로나19 상황으로 동대문구청 누리집에서 비대면으로 실시한다.

아울러 동대문구청 및 14개 동주민센터 민원실에도 설문지를 비치, 구민들이 설문에 참여할 수 있도록 한다.

구는 설문조사 결과를 반영하여 동대문구만의 차별화된 스마트도시를 만들어 나갈 계획이다.

구는 이번 설문 실시에 앞서 6월 향후 5년간의 동대문구 정보화 및 스마트도시 마스터플랜 수립용역에 착수, 스마트도시 비전을 수립 중이다.

이에 따라 연차적?단계적으로 체계적인 정책추진방안을 모색, 정보기술의 변화를 반영한 정보화기본계획과 함께 추진해 나간다.

또 스마트도시로 나아가기 위한 제도적 기틀을 마련하기 위해 서울특별시 동대문구 스마트도시 조성 및 운영에 관한 조례를 제정한다. 조례는 오는 9월 입법예고 후 구민의 의견을 받고 10월 중 의회 심의를 거쳐 11월 공포될 예정이다.

구는 스마트도시 사업을 원활히 추진하기 위해 지난해 초 조직을 스마트도시기획팀, 스마트도시관리팀, 빅데이터팀, 스마트관제팀 등 4개 팀으로 개편했다.

아울러 구는 그동안 정보통신기술(ICT)를 활용, 주민들의 삶의 질을 높이는 다채로운 사업들을 추진해 왔다. IoT기반 전통시장 화재알림이, 고독사 위험가구를 위한 스마트플러그 지원사업 등이 있으며, 국토교통부 및 서울시 공모사업에 선정돼 총 12억 원의 예산을 확보한 ‘동대문구 스마트시티 통합플랫폼 기반구축’ 사업을 추진, 구민의 생명·재산을 보호, 긴급 상황 발생 시 골든타임 확보를 위해 112 ·119와 연계하는 안전체계를 구축·운영 중에 있다.

유덕열 동대문구청장은 “4차 산업시대의 흐름에 따라 정보통신을 이용한 다양한 정책을 펼쳐나갈 계획”이라며 “주민들이 스마트도시로서 변화를 체감할 수 있도록 이번 설문조사를 통한 주민들의 다양한 의견을 적극적으로 반영하겠다”고 밝혔다.

