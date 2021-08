[골프토픽] ‘넘버 2 존슨 "2024년 파리올림픽엔 출전"

[아시아경제 노우래 기자] ○…세계랭킹 2위 더스틴 존슨(미국·사진)이 2024년 파리올림픽 출전 가능성을 내비쳤다.

5일(한국시간) 미국 테네시주 멤피스 사우스윈드골프장(파70ㆍ7233야드)에서 열린 월드골프챔피언십(WGC)시리즈 페덱스세인트주드인비테이셔널(총상금 1050만 달러) 공식 기자회견에서 ‘파리올림픽에는 출전하냐’는 질문을 받자 "아마 나갈 것 같다"고 했다. 이어 "지난주 올림픽 골프 남자부 경기를 흥미롭게 지켜봤다"면서 "국제 대회에 미국 대표로 등판하는 걸 좋아한다"고 강조했다.

존슨은 2018 리우올림픽과 올해 도쿄올림픽 모두 출전 자격을 확보했다. 그러나 리우 때는 지카바이러스 우려를 내세웠고, 이번엔 미국프로골프(PGA)투어 플레이오프(PO)에 전념하겠다며 출격을 고사했다. "도쿄올림픽에 나서지 않은 결정을 후회하지 않는다"며 "다음 올림픽은 출전하지 않겠다는 말은 하지 않겠다"고 여운을 남겼다. 존슨은 파리올림픽이 열리는 2024년이면 마흔 살이다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr