이재명 더불어민주당 대선 경선 후보가 4일 서울 마포구 YTN미디어센터에서 열린 YTN 주최 TV토론에서 이낙연 후보를 지나치고 있다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.