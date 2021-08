[클릭 e종목]"SK바이오사이언스, 하반기 실적 더 좋다"

[아시아경제 지연진 기자]키움증권은 SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 170,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 171,000 2021.08.02 08:18 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…2조원 넘게 순매도SK바이오사이언스 2분기 영업이익 662억원…흑자전환개미 '카뱅' 집중할 때 外人은 '카카오' close 에 대해 상반기 고성장을 확인한데 이어 하반기는 더욱 가파른 실적 성장이 예상된다고 2일 밝혔다.

허혜민 키움증권 연구원은 "SK바이오사이언스의 올해 의약품위탁생산(CMO)은 100배치 생산할 전망인데 상반기 30배치를 생산했고, 하반기 60~70배치 생산으로 하반기 실적 성장폭이 더 높을 것"이라고 전망했다.

SK바이오사이언스는 2분기 매출액이 1446억원으로 전년대비 277% 증가했다. 영업이익은 662억원으로 흑자전환했다. 지난 1분기 실적 발표에서 2분기에는 정기유지보수 등의 생산 일정 영향으로 실적 둔화 언급했지만, 전분기 대비해서도 성장한 것으로 나타났다.

여기에 이달 중 자체 백신 1상 데이터 발표 및 3상 임상 시험 승인이 기대된다. 향후 주가 변수는 다음달 중순 6개월 보호예수 해제와 3분기 노바백스 백신 허가 신청 접수, 내년 자체 백신 성공, 코로나19 상황 등이 있다. 백신 효과를 높이기 위해 일정 시간이 지난 후 추가로 백신을 접종하는 '부스터 샷' 승인되면 CMO 수요가 더욱 높아질 것이라는 기대가 나온다.

