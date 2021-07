[이번 주 유상증자] 8월 첫째 주 공모 일정

[아시아경제 유현석 기자] 이달(8월) 첫째 주에는 에이디칩스가 유상증자 청약을 진행한다.

확정 발행가액은 오는 4일 공고된다. 1차 발행가액은 721원으로 총 193억원을 조달한다. 조달한 자금은 100억원은 차입금 상환에 활용한다. 또 나머지 93억원은 토목공사 잔금과 공장신축 비용 등의 시설자금으로 활용될 예정이다.

에이디칩스는 반도체 설계 및 유통 등을 영위할 목적으로 1996년 4월16일에 설립됐다. 2001년 11월13일에 코스닥 시장에 상장했다. 현재는 냉동냉장고 제조판매, 패션사업 등을 주업으로 하고 있다. 이 밖에도 패션 사업을 실시하고 있다.

