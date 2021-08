“자율주행차 보안 R&D 겨룬다” 사이버보안 챌린지…우승팀에 연구비 8억

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 자율주행차량의 보안기술을 주제로 ‘2021년도 사이버보안 챌린지 대회’의 참가팀을 이달 2일부터 9월 15일까지 모집한다고 1일 밝혔다.

사이버보안 챌린지 대회는 국내 정보보호 분야의 기술경쟁력을 확보하고 연구생태계를 활성화하는 것을 목표로 우수 연구자를 선별하여 집중지원하기 위한 연구개발(R&D) 경진대회다. 대회 우승팀에게는 2년간 매년 8억원 규모의 후속연구비용을 지원한다.

올해는 작년에 이어 차량 내부 네트워크에 대한 사이버 공격 경로로 이용될 수 있는 차량용 인포테인먼트 시스템에 대한 공격과 탐지를 주제로 대회를 진행할 계획이다.

예선은 주최측이 제공하는 차량 인포테인먼트 시스템 파일과 기술자료를 토대로 시스템의 취약점(최대 5개)을 찾아내고 이에 대한 공격 결과를 대회 홈페이지에 제출하는 방식으로 진행된다.

참가팀이 제출한 예선 결과물은 정해진 채점기준에 따라 채점을 실시하고, 재현성 검증과 불공정 행위 확인 등의 과정을 거친 후 대회 홈페이지를 통해 본선 진출팀을 10월 6일 발표할 예정이다.

본선대회는 11월24일 오프라인 대회로 치러진다. 예선을 통과한 본선진출 8개팀을 대상으로 차량 인포테인먼트 시스템 공격·탐지에 대한 경연이 진행된다.

본선대회에서 최종 우승한 1개 연구팀에게는 과기정통부 장관상과 함께 후속연구를 추진하기 위한 연구비(연간 8억원, 최대 2년간)가 지원된다.

홍진배 과기정통부 정보보호네트워크정책관은 “자율주행차량에 대한 사이버 공격은 운전자의 안전에 대한 직접적인 위협으로 이어지므로 보안 기술 확보가 무엇보다도 중요하다”며 “이번 사이버보안 챌린지 대회가 운전자 보호를 위한 차량 보안 기술을 확보하는 데 큰 역할을 하기 바란다”고 강조했다.

2021년도 사이버보안 챌린지 대회 세부내용은 과기정통부 사업공고와 정보통신기획평가원(IITP) 사업공고, 사이버보안 챌린지 대회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

