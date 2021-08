세계랭킹 1위 쿠마리 제치고 준결승 진출

여자양궁 신성 안산(20·광주여대)이 세계랭킹 1위 선수를 제치고 개인 준결승에 진출했다.

30일 일본 도쿄의 유메노시마공원 양궁장에서 열린 2020 도쿄올림픽 양궁 여자 개인 8강에서 인도의 디피카 쿠마리를 세트 점수 6-0(30-27 26-24 26-24)으로 제압했다. 1세트 세 발을 모두 10점 과녁에 꽂은 것이 주효했다. 2세트에서 한 발을 7점에 맞추며 흔들렸으나 쿠마리가 7점을 두 번 쏴 수월하게 승리를 챙겼다. 준결승에 오른 안산은 사상 첫 올림픽 양궁 3관왕에 2승만을 남겼다.

앞서 그는 혼성 단체전과 여자 단체전 시상대 정상에 섰다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr