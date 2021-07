전력 복구때까지 매일 제공

쿠팡이 29일 정전으로 냉장고 사용이 어려운 부천 지역 한 아파트 918 세대에 아이스팩 등 냉매제를 긴급 지원하고 있다. 쿠팡은 전력이 복구될 때까지 부천물류센터와 인근 물류센터에서 조달한 12톤 트럭 두 대 분량의 냉매제를 매일 교체해 제공할 예정이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr