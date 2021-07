우리은행, 디에스솔루션즈와 '소상공인 금융서비스' 업무협약 체결

디지털 융복합 제휴…금융상품 서비스 개발

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인에게 다양하고 편리한 비대면 금융서비스를 제공하기 위해 디에스솔루션즈와 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

디에스솔루션즈는 2015년 설립된 소상공인 매출채권 정산 전문기업이다. 선정산 서비스 ‘비타페이’를 런칭해 안정적인 정산 서비스는 물론 소상공인 매출 증진을 위한 판로지원 등 다양한 서비스를 제공하고 있다.

협약으로 디에스솔루션즈의 선정산 온라인 플랫폼인 ‘비타페이’에 우리은행의 ‘기업 모바일 금융몰’이 입점해 다양한 서비스를 제공할 예정이다. 소상공인들이 영업점을 방문하지 않고도 우리원뱅킹에서 ▲운영자금대출 ▲해외송금 ▲소상공인 컨설팅 등 비대면 금융서비스 이용이 가능해진다.

또한 우리은행은 디에스솔루션즈가 수집한 빅데이터를 기반으로 소상공인을 위한 공동마케팅 전개 등 다양한 분야에서 실질적인 협력을 이어나가기로 했다.

우리은행 관계자는 “양사의 협약을 통해 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인에게 다양하고 편리한 금융서비스를 제공할 수 있게 됐다”고 설명했다.

