세계랭킹 1위를 자랑하는 남자 사브르 대표팀이 2020 도쿄올림픽 단체전에서 금메달을 거머쥐었다.

오상욱(25·성남시청), 구본길(32), 김정환(38·이상 국민체육진흥공단), 김준호(27·화성시청)로 구성된 남자 사브르 대표팀은 28일 일본 지바의 마쿠하리 메세에서 열린 대회 남자 사브르 단체전 결승에서 이탈리아를 45-26으로 제압했다. 2012년 런던대회에서 금메달을 목에 걸었던 대표팀은 이로써 올림픽 2연패를 달성했다. 남자 사브르 단체전은 2016 리우데자네이루대회에서 종목 로테이션으로 열리지 않았다.

남자 사브르 대표팀은 세계 최강의 실력을 자랑한다. 2017년부터 2019년까지 세계선수권대회 단체전에서 3연패를 이뤘다. 세계랭킹도 1위다. 이번 대회 개인전에서 김정환이 동메달을 목에 거는 데 그쳤으나 이번 우승으로 아쉬움을 깨끗이 씻어냈다.

