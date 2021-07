20·30대 코로나 우울 위험군 비율 50·60대보다 1.5배 높아

우울 점수 20대 女·우울 위험군 비율 20대 男이 가장 높아

[아시아경제 서소정 기자] 20대와 30대의 코로나19로 인한 우울 위험군 비율이 50대와 60대에 비해 1.5배 이상 높은 것으로 집계됐다.

보건복지부(장관 권덕철)는 2분기 '코로나19 국민 정신건강 실태조사'를 실시하고 이 같은 결과를 26일 발표했다.

복지부가 한국트라우마스트레스학회(한국리서치)에 의뢰해 전국 거주하는 19~71세 성인 2063명을 대상으로 지난 6월 15일부터 25일까지 온라인 설문조사를 실시한 결과 전 분기 대비 정신건강 수준은 다소 개선된 것으로 나타났다.

2분기 우울위험군은 3월 22.8%에서 6월 18.1%로 감소했고, 자살생각 비율도 3월 16.3%에서 6월 12.4%로 줄었다.

그러나 여전히 우울, 자살생각 비율이 높은 수준으로 나타났다.

우울 평균점수는 5.0점(총점 27점)으로 3월 조사 결과(5.7점)에 비해 감소했고, 우울 위험군(총점 27점 중 10점 이상) 비율도 18.1%로 3월 조사 22.8%에 비해 4.7%포인트 감소해 코로나19 발생 초기 수준으로 회복했다.

다만 코로나19 발생 이전인 2019년 우울 평균점수가 2.1점, 우울 위험군 비율 3.2%에 비해서는 여전히 매우 높은 수준이었다.

특히 20대, 30대가 우울 평균점수와 우울 위험군 비율이 가장 높게 나타났다. 우울 평균점수의 경우 20대 5.8점, 30대 5.6점으로 30대는 지난해 첫 번째 조사부터 꾸준히 높은 수준을 유지했다. 20대는 조사 초기였던 지난 3월에는 4.6점으로 가장 낮았으나, 이후 급격히 증가해 최근 조사에서는 높은 수준을 보였다.

20대, 30대 우울 위험군 비율은 각각 24.3%, 22.6%로 50대, 60대(각 13.5%)에 비해 1.5배 이상 높아 젊은 층이 코로나19로 인해 정신건강에 부정적인 영향을 더 많이 받는 것으로 나타났다.

우울 점수(남성 4.7점, 여성 5.3점)와 우울 위험군(남성 17.2%, 여성 18.9%) 모두 여성이 남성보다 높게 나타났다. 우울 점수는 20대 여성이 5.9점으로 모든 성별·연령대 중 가장 높았고, 우울 위험군 비율은 20대 남성이 25.5%, 30대 남성이 24.9% 순으로 모든 성별·연령대 중 가장 높았다.

올해 6월 기준 자살생각 비율은 12.4%로 3월 조사 결과인 16.3%에 비해 3.9%포인트 감소했지만, 코로나 이전인 2019년 4.6%의 약 2.5배에 달해 여전히 높은 수준이었다.

우울 분야와 마찬가지로 자살생각 비율 역시 20대와 30대가 17.5%, 14.7%로 가장 높았다. 50대는 9.3%, 60대는 8.2%로 나타났다.

성별로 살펴보면 자살생각은 남성이 13.8%로 여성 11%보다 높았다. 특히 20대 남성과 30대 남성은 각각 20.8%, 17.4%로 모든 성별·연령대 중 가장 높게 나타났으며, 다음으로 20대 여성이 14%로 뒤를 이었다.

코로나19에 대한 두려움은 평균 1.6점(3점 기준)으로 지난 조사결과 대비 전반적으로 감소했다.

보건복지부 염민섭 정신건강정책관은 "국민들의 정신건강 수준이 여전히 심각한 상황"이라며 "7월부터 사회적 거리두기 강화로 심리적 어려움이 가중되고, 전문가들도 재난 발생 2~3년 후 자살 증가 가능성을 우려하고 있어, 국민 마음건강 회복을 위해 장기적인 관점에서 촘촘하게 지원해 나가겠다"고 말했다.

