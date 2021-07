[아시아경제 문혜원 기자] 폴 바셋이 오는 26일 패션플랫폼 브랜디와 콜라보레이션 굿즈로 ‘아이스크림 라떼 티셔츠’를 출시해 한정 판매한다고 22일 밝혔다.

콜라보레이션은 MZ세대를 겨냥하기 위해 폴 바셋과 브랜디가 함께 기획한 프로모션으로 폴바셋 시그니처 메뉴인 아이스크림 라떼를 모티브로 위트있는 티셔츠를 디자인했다.

살갗에 냉감을 전달할 수 있는 특수 원사인 ‘쿨에버’ 소재를 활용한 티셔츠에 아이스크림 라떼 모양의 자수가 들어가 심플하면서도 귀여운 디자인으로 다양하게 매치하기 좋은 아이템이다. 화이트와 블랙 색상 두 종류로, 데님이나 치노 팬츠에 캐주얼하게 착용하거나 슬랙스와 가벼운 자켓에 이너로 매칭하여 포멀하게도 연출할 수 있다.

아이스크림 라떼 티셔츠를 구매하는 모든 고객에게는 아이스크림 라떼 50% 할인쿠폰이 지급된다.

