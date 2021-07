서울 세곡동~탄천 연결 '보행·자전거 전용교' 24일 개통

세곡동 방향 탄천 보행로에서 건너편 보행로까지 길이 100m, 폭 6.0m로 연결

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 강남구 세곡동과 탄천을 바로 연결하는 길이 100m, 폭 6.0m의 ‘보행·자전거 전용교’를 24일 개통한다고 밝혔다.

22일 서울시에 따르면 이 다리는 세곡동 방향 탄천 보행로에서 건너편 보행로(둔치)까지 바로 연결한다. 탄천변 산책로를 이용하거나 지하철 복정역에서 세곡동 일대를 오고가는 주민들의 보행과 자전거 이동이 한결 수월해질 전망이다.

그동안 탄천을 건너려면 차도와 보행구역이 혼재돼있는 인근의 ‘대왕교’를 이용해 400m 우회해야 하는 불편이 있었다. 특히 탄천변 산책로에서 ‘대왕교’로 접근하는 도로에는 신호등이 없어서 무단횡단을 해야한다. ‘대왕교’의 경우 차량 통행속도가 60km/h 이상으로 높고 교량 위 보행구역 폭도 좁아서 안전사고 우려도 있는 상황이다.

서울시는 탄천 ‘보행·자전거 전용교’ 개통으로 세곡동에서 탄천까지 접근거리를 400m에서 150m로 크게 단축하고 보행자 무단횡단 등 위험 상황도 방지할 것으로 기대하고 있다.

한유석 서울시 물순환안전국장은 “세곡천에서 바로 탄천으로 접근할 수 있는 보행환경을 개선하는 것을 시작으로 앞으로 하천 이용 시민들의 편의와 안전을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

